MORCIANO-VILLAMARINA 2-0

IL TABELLINO

Formazione Morciano: Marconi Eu. – Baffoni – Berardi (dal 70° Fraternali) – Grechi – Radu (dal 58° Monaldi)

– Volponi – Becchimanzi (dal 76° Molfetta) – Sottile (dal 67° Puglisi) – Dragoni – Gravina – Longoni (dal 87°

Antonelli). A disposizione: Petrucci – Marconi Ed. – Salvi – Formica. All. Matteo Antonioli.

Ammoniti: Grechi – Longoni – Sottile – Fraternali.

Reti: al 6° Gravina – 80° Dragoni.

Formazione Villamarina: Bartolini – Fattori – Mantovani – Romagnoli – Sanasi – Gregorio – Spinelli – Francesconi – Calà – Bianchi – Farabegoli. All. Fattori. A disposizione: Gasperoni – Moca – Maioli – Scardovi.

Ammoniti: Agostinelli – Maroncelli.

CRONACA E COMMENTO

Nonostante il risultato, il Morciano nella parte centrale della ripresa è stato messo in grosse da un Villamarina che era apparsa una squadra alla portata e che aveva subito la rete al 6° minuto ad opera di Gravina che dopo uno scambio con Becchimanza si era trovato a tu per tu con Bartolini e lo superava con un preciso diagonale; al 16° Morciano vicino al raddoppio con Longoni la sua conclusione sfiorava il palo a portiere battuto; ma come si suol dire gol sbagliato Villamarina vicinissimo al pareggio con Bianchi su punizione; la sua conclusione con Marconi battuto si stampava sulla traversa. Al 27° ancora gli ospiti con Farabegoli che dall’interno dell’area si girava superando il suo marcatore; Marconi in tuffo mandava in angolo.

Nella ripresa Morciano ancora in difficoltà incomprensione tra i due centrali me approfittava Francesconi ma la sua conclusione veniva respinta di piede da Marconi; al 27° Mantovani si impossessava del pallone in area ancora Marconi in angolo. Al 35 ° Il morciano raddoppiava con Dragoni che dopo un uno due in area con Molfetta si liberava del suo marcatore e presentatosi a tu per tu con Bartolini non sbagliava per il 2 a 0. Al 40° Bianchi con un gran tiro dalla distanza impegnava seriamente Marconi che in volo respingeva in angolo ed il morciano tirava un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.

