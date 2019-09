Montecopiolo e Sassofeltrio, nuovo rinvio in Senato

In Senato slitta ancora una volta la discussione ed il voto sul disegno di legge che prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche all’Emilia Romagna. Lo riferisce il senatore di Forza Italia Antonio Barboni, critico con l’atteggiamento della nuova maggioranza governativa PD-5 Stelle: “Con l’ultimo calendario dei lavori votato stamane la maggioranza ha voluto un ulteriore slittamento di due settimane, sulla base di presunti approfondimenti, difficilmente realizzabili in così breve tempo. Dopo 12 anni dallo svolgimento del referendum realizzato nei comuni interessati, la nuova maggioranza giallorossa non vuole rispettare la volontà dei cittadini che si sono espressi chiaramente sulla loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna”