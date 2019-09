Metti una pianta in buca: iniziativa di Fed. Sammarinese Golf e Golf Club Cassa di Risparmio

La Federazione Sammarinese Golf e il Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino si offrono per ospitare nuove piante e incrementare gli spazi verdi.

Sono iniziati i lavori del campo da Pitch & Putt (un Golf in dimensioni ridotte) nella zona di Cà Montanaro (Borgo Maggiore-Faetano), un’area a verde magnifica e verde rimarrà.

A San Marino non verrà abbattuta una pianta anzi ne dovremo piantare ed è questo il motivo per il quale ci rivolgiamo alle associazioni ambientaliste e non, ai cittadini sammarinesi sensibili – si legge in una nota di Federazione Sammarinese Golf e Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino -: portateci, regalateci delle piante e noi le pianteremo, possiamo ospitare fino a 150 piante (anche ad alto fusto) nuove perché la recinzione dell’area destinata a Golf la realizzeremo con quelle e non con le reti. Il Governo della Repubblica e le Segreterie di Stato, ma crediamo anche tutta la popolazione, ci hanno sostenuto e ci sostengono in questo progetto “green” che potrà portare solo benefici agli sportivi e al turismo sammarinese, un progetto con auto-sostenibilità idrica, un progetto di conservazione e sviluppo del territorio, un progetto che incrementa gli spazi e l’offerta ai concittadini che si vogliono avvicinare ad uno sport sicuramente salutare, uno sport in forte sviluppo.

Attendiamo fiduciosi – continua la nota -, potete contattarci presso l’attuale campo pratica in via Quinta Gualdaria a confine fra i Castelli di Faetano e Borgo Maggiore, le cui Giunte hanno già accolto il progetto, una area identificata come Cà Montanaro che verde è e lo diventerà ancora di più. A Sportinfiera il Golf sarà presente e presso il suo stand si potrà aderire anche individualmente all’iniziativa.

Questi i contatti per informazioni e adesioni: federgolfsm@gmail.com carispgolfclubsm@gmail.com.