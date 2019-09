Metromare verso Misano e Cattolica. Confesercenti chiede di accelerare

Dopo Cna anche Confesercenti chiede che al più presto il Metromare venga prolungato verso Misano e Cattolica. Con il prossimo avvio del servizio nella tratta Rimini – Riccione (atteso per ottobre) si moltiplicano gli appelli ad accelerare i tempi. Proprio giovedì il consiglio comunale di Misano ha approvato l’atto con cui si dà mandato a procedere per far arrivare il trc mentre ieri il sindaco di Cattolica Gennari, a Tempo Reale, ha dato la propria disponibilità a discutere (vedi notizia).

“Negli incontri che abbiamo svolto con i nostri associati di Misano e Cattolica per tracciare il bilancio dell’estate appena conclusa – spiega Gilberta Galli, Segretaria Confesercenti Misano e Cattolica – è emerso il problema delle infrastrutture e dei collegamenti.” Le categorie denunciano l’isolamento del territorio con i treni che fermano poco e lo shuttle dall’aeroporto di Bologna che non arriva né a Misano né a Cattolica.

“E’ necessario – spiega la Galli – che il metromare arrivi almeno fino alle Navi se vogliamo uscire da questa situazione penalizzante per le nostre attività economiche”.

I dati dell’estate infatti preoccupano (maggio e luglio in particolare) con le attività in sofferenza. “Stimiamo – dice Confesercenti – un 7-8% in meno in media” visto che “pur non diminuendo molto le presenze, è però calata la spesa e gli incassi sono stati inferiori al passato, soprattutto in bar e ristoranti”. “A Misano – conclude Gilberta Galli – abbiamo recuperato un po’ in settembre con le manifestazioni sportive, che conservano una buona clientela”.