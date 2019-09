Metromare fino a Cattolica? Gennari: opera importante, disposti a discuterne

Con il Metromare prossimo ad entrare in servizio nella tratta tra Rimini e Riccione, torna d’attualità il suo prolungamento verso altre località. La seconda tratta dovrebbe arrivare fino a Cattolica, passando per Misano, e in questi giorni anche le categorie cittadine si sono fatte sentire per chiedere proprio l’avvio del progetto. Dialoghi in corso già ci sono, ha spiegato a Tempo Reale (Radio Icaro – Icaro Tv) il sindaco di Cattolica Mariano Gennari che ha aperto all’arrivo del Metromare ma fino a Le Navi e in modalità diversa e meno impattante rispetto a quella del tratto Rimini-Riccione.

“Il nostro territorio non ha bisogno delle polemiche che ci sono state negli ultimi 25 anni di Trc – dice Gennari – quindi dobbiamo ragionare bene. Sta partendo il servizio Rimini – Riccione e quindi possiamo valutare ancora meglio per non incorrere in errori progettuali che, eventualmente, potrebbero essere stati compiuti in quella tratta. Ad esempio il percorso è, secondo me, troppo lontano dal mare, poi passa lontano anche dall’aeroporto ma dista dallo scalo 500/600 metri e non è comodo per chi ha valigia e infine è troppo invasivo. Le barriere vanno tolte.” Per quanto riguarda il prolungamento verso Cattolica secondo Gennari le criticità sono minori: “abbiamo due punti nevralgici – spiega – il sottopasso di Riccione Terme e il tratto che costeggia la stazione di Misano. Sarà compito dei progettisti trovare le soluzioni. Io credo più in un Metromare fatto su corsia riservata tracciata a terra piuttosto che a nuovi muri e barriere. Comunque ne parleremo in consiglio provinciale. Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a discutere di un’opera che può essere importante anche per i nostri imprenditori turistici.“