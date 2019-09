Manzi. L'attualità del maestro passa per il centro Zaffiria

E’ Alessandra Falconi, mente creativa e vulcanica del centro educativo Zaffiria di Bellaria-Igea Marina e responsabile del Centro Alberto Manzi a portare su Rai Scuola, l’attualità di un maestro per cui…non era mai troppo tardi.

Indimenticato “insegnante elementare” della tv italiana, il pensiero e la pedagogia di Manzi hanno un’attualità che viene messa in luce in un ciclo di sei trasmissioni , che prendono spunti dalla sua attività in classe per dare vita a nuovi percorsi, utili ai maestri e ai docenti del nuovo millennio. In onda, insieme ad Alessandra Falconi, anche Alessandro Sanna e i suoi disegni. In ogni puntata ci saranno anche esperti che parleranno dei diversi aspetti disciplinari, tra loro anche chi ha vissuto a stretto contatto con Manzi e con lui ha collaborato. Ci saranno Maria Arcà, Telmo Pievani, Marco Aime e Riccardo Morri.

La messa in onda sarà su Rai Scuola lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 settembre alle 19,30 e ancora lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 settembre sempre alla stessa ora, poi sarà disponibile su RaiPlay. Tante idee per i maestri e le maestre all’inizio di un nuovo anno scolastico. “Speriamo – dice Alessandra annunciando la nuova avventura – che possano avere quelle ispirazioni che speravamo di condividere mentre regitravamo.