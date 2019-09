L'Università per la Terza Età presenta il nuovo anno accademico

Come di consueto, a settembre si apre un nuovo anno accademico per l’Università per la Terza Età Sigismondo Malatesta di Rimini: una realtà da più di trent’anni consolidata – spiega la presidente Lia Trebbi – e apprezzata nel panorama socio-culturale riminese, profondamente radicata nel territorio, come dimostra l’intitolazione a Sigismondo Malatesta. Al di là della denominazione Terza Età, si rivolge a tutti coloro che, a prescindere dal titolo di studio e dall’età, siano disponibili a lasciarsi coinvolgere in un’esperienza culturale e umana di grande spessore. Come sempre le occasioni d’incontro e gli stimoli culturali sono moltissimi: conferenze settimanali, corsi di approfondimento di varie discipline o di argomenti di attualità, viaggi che si traducono in occasione di studio e di amicizia.

Tutto questo ed altro ancora sarà illustrato alla cittadinanza oggi martedì 17 settembre 2019 alle ore 16,30, presso la Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini Luigi Tonini in occasione della presentazione ufficiale del programma delle attività dell’anno accademico 2019-2020.

Sarà presente il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Gloria Lisi. Il Coro di Voci Bianche “Le Allegre Note” diretto del M° Fabio Pecci allieterà il pomeriggio, mentre i partecipanti al corso di pittura esporranno le opere realizzate nello scorso anno accademico.

Martedì 24 settembre 2019 alle ore 16.30 presso il Teatro Amintore Galli si inaugurerà poi il nuovo anno accademico 2019/2020 con prolusione del dott. Giampiero Piscaglia Assessore alla Cultura del Comune di Rimini.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questi eventi.

