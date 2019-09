Luca Fantozzi mette il sigillo sul Romagna Challenge

Luca Fantozzi fa sua l’edizione 2019 del Romagna Challenge, circuito di otto granfondo romagnole alle quali il 29enne morcianese ha preso parte completando i percorsi medi. Nell’ultima prova, la Granfondo Pantani di Cesenatico, Fantozzi ha chiuso al quarto posto i 107 km corsi completamente sotto la pioggia e con un clima decisamente autunnale.

La vittoria di Fantozzi nel Romagna Challenge è frutto di un lavoro di squadra portato avanti per tutta la stagione dagli alfieri del 360 Bike Team di Cattolica, in particolare da Alessandro Torini e Simone D’Angelo che in tutte le prove si sono prestati ad un lavoro di squadra insolito per una formazione amatoriale, e per questo ancora più decisivo.

A Cesenatico il percorso medio ha visto la vittoria di Silver Lazzari (Frecce Rosse) davanti a Bracciaroli e Celani. Oltre alla quarta piazza di Fantozzi, va segnalato il 25° posto assoluto di Alessandro Torini, che gli è valso la settima posizione nella graduatoria degli Junior, vinta dallo stesso Fantozzi. Simone D’Angelo, invece, ha optato in questa GF Pantani per il percorso lungo, terminando i 152 km nella top 50.

La GF Pantani era l’ultimo appuntamento granfondistico della stagione per i ragazzi del 360 Bike Team, ormai proiettati alla prossima stagione.

Pierpaolo Bellucci di Pi.Be. Cycling Press

Addetto stampa del “360 Bike Team” di Cattolica