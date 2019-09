Dopo l’intervento del sindaco di Rimini Andrea Gnassi (vedi notizia) anche il segretario provinciale del PD Filippo Sacchetti interviene sull’uscita di Matteo Renzi dal partito. “Noi restiamo nel Pd” spiega il segretario. “Stiamo ricostruendo a Rimini, senza poca fatica, una comunità politica di persone che si incontrano e discutono dei bisogni del territorio. Idee, progetti e speranze che cambiano le città, parlano del mondo che cambia, delle opportunità globali e locali. Una comunità che deve restare coesa di fronte ai prossimi difficili appuntamenti che ci dovranno far tirare fuori l’orgoglio e la visione giusta per affermare che l’EmiliaRomagna è un posto in cui si vive bene e possiamo lavorare per stare ancora meglio. Il pd deve ripartire, dopo aver dato vita a questo governo. Deve ripartire dal sogno di una comunità democratica di persone che credono nell’Europa e nella cittadinanza europea, nello sviluppo sostenibile che crea nuovi posti di lavoro, nella tutela minima di chi lavora e rischia comunque di essere povero. Il pd è un grande partito dove deve esserci posto per tutti quelli che hanno idee libere e vogliono cambiare le cose e aiutare chi sta peggio a stare un po meglio. E se ancora siamo distanti da questa definizione, si fanno battaglie e si affermano valori tramite la partecipazione democratica, senza scappare e senza mollare. È sempre sbagliato quando succede. Chiunque sia a compiere il gesto. Da Rimini proviamo a stare uniti e andare avanti con umiltà e tanto lavoro sui territori”.