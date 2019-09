Li creò. A Riccione incontro con Costanza Miriano

Sara la giornalista e autrice Costanza Miriano la protagonista dell’incontro organizzato per martedì 3 settembre alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione. Il titolo dell’appuntamento, promosso dall’associazione culturale Pantos con il patrocinio del comune, è “Maschio e femmina li creò “.

In caso di maltempo l’incontro si terrà all’interno del palazzo del Turismo.

Costanza Miriano, che prima di giornalista e autrice ama definirsi moglie e mamma, è nata nel 1970 a Perugia, dove si è laureata in lettere classiche. Poi ha studiato giornalismo, e si è trasferita a Roma dove ha cominciato a lavorare alla tv pubblica, la Rai. Per quindici anni ha lavorato al telegiornale nazionale, il tg3, ora invece si occupa di informazione religiosa a Rai Vaticano (ma collabora anche con Il Foglio, Credere, Il Timone, La Verità).

Sposata, ha quattro figli, due maschi e due femmine (e un solo marito).

Svezzata l’ultima, ha cominciato quasi per caso a scrivere un libro,(2011), che è partito piano piano ed è diventato un caso letterario in Italia, ed è stato tradotto in vari paesi (tra cui la Spagna dove Cásate y se sumisa ha provocato vivissime polemiche trasformandosi in un vero e proprio caso). Si è resa conto che era necessario scrivere un altro libro, che spiegasse alle donne come parlare agli uomini. Ed è nato(2013).