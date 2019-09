L'evento #iosonoplasticfree a Cattolica

Si è svolto oggi a Cattolica l’evento #iosonoplasticfree organizzato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e Carlo De Girolamo. Una delegazione di Camera e Senato proveniente da ogni parte d’Italia che, mediante due agorà, ha sensibilizzato l’opinione pubblica sulla tutela dell’ambiente al fine di non utilizzare materiale plastico.

I parlamentari si sono sfidati in un torneo di beach volley in spiaggia dallo slogan “#plastic free: accetti la sfida” e presso la Coop. Casa del Pescatore hanno illustrato quanto presentato a livello legislativo a sostegno dell’ambiente. Successivamente è stata fatta una visita alla struttura che ospita gli impianti marittimi, nella quale hanno avuto modo di prendere visione dei materiali utilizzati per la raccolta, il mantenimento e la distribuzione dei prodotti ittici.

“Questo è soltanto l’inizio – commenta il senatore Croatti – di una lunga serie di iniziative che io e i miei colleghi abbiamo intrapreso per mettere in contatto le istituzioni nazionali, regionali e locali, allo scopo di lanciare un segnale unanime ai cittadini nel proteggere l’ecosistema e i suoi abitanti”.