Leonardo Dell'Ospedale in luce nei campionati italiani di 2a cat. al TC Cagliari

Andrea Picchione non riesce a sovvertire il pronostico nel primo turno del torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra). L’allievo della San Marino Tennis Academy, dopo aver superato le qualificazioni grazie ai successi sul rumeno Lucas Neagu (wild card) e sul tedesco Mike Loccisano, all’esordio nel main draw ha ceduto con un periodico 6-3 al tedesco Elmar Ejupovic, sesto favorito del seeding.

Doppio, primo turno: Thiemo De Bakker/Clement Tabur (Ned/Fra, n.2) b. Federico Bertuccioli/Andrea Picchione 5-7 7-5 10/5.

Intanto sempre in Sardegna notizie positive arrivano da Leonardo Dell’Ospedale, impegnato nei Campionati Italiani di Seconda Categoria in corso sui campi del Tennis Club Cagliari. Il riminese allievo di Giorgio Galimberti, classifica 2.6, è stato promosso dalle qualificazioni battendo 6-3 6-2 Giovanni Muggioli (2.8) e 6-2 6-1 il pari classifica Michele Della Cagnoletta, poi nel tabellone finale ha messo a segno un bel “positivo” ai danni del 2.5 Alessandro Biscardini, piegato per 6-4 0-6 6-4, venendo quindi stoppato al 2° turno per 6-3 6-2 dal 2.4 Alessandro Scialla, 31esima testa di serie.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani