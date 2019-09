Lavoro irregolare. I controlli dell'Ispettorato nei giorni della MotoGp

Tra il 12 e il 15 settembre, in occasione del Gran Premio Octo di Misano e della Riviera di Rimini, l’Ispettorato del Lavoro di Rimini, insieme alla Task Force di funzionari coordinata dall’Ispettorato di Venezia, ha effettuato 17 accessi ispettivi all’interno dell’autodromo di Misano e nelle attività ricettive e di ristorazione limitrofe alla manifestazione.

Dalle verifiche – fa sapere l’Ispettorato – sono emerse una serie di irregolarità, come presenza di lavoratori in “nero” pagamenti di retribuzioni con strumenti non tracciati, orari di lavoro superiori a quelli registrati sul Libro unico del Lavoro, omesse visite mediche per l’accertamento dell’idoneità al lavoro notturno e mancanza di autorizzazioni all’istallazione di sistemi di sorveglianza. Per la presenza di lavoratori in “nero” è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sono poi in corso accertamenti su alcuni lavoratori che non risulterebbero in possesso di permesso di soggiorno idoneo alla prestazione di attività lavorativa, così come si stanno approfondendo presunti errati inquadramenti su profili assicurativi INAIL e la sussistenza dei requisiti per l’adozione di diffide accertative per crediti patrimoniali.