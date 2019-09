Lavori Hera. Lunedì tre ore senza acqua, ecco dove

Lunedì dalle 9, e per circa 3 ore, Hera eseguirà un intervento sulla rete idrica che comporterà la mancata erogazione dell’acqua nelle vie Cenci (da via Predil a via Spluga compresa), Valbella, San Bernardo, San Gottardo e Spluga nel tratto compreso fra viale Cenci e il Parco XXV Aprile a Rimini.

Dopo l’intervento, finalizzato al rinnovo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico

I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da sms sul cellulare.

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data. Per urgenze 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.