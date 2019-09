La "wall of fame" dei piloti protagonista tra castello e giardino

Wall of fame, le radici della Riders’ land protagonista a Castel Sismondo di Rimini. Una mostra accompagnerà gli eventi promossi dal comune e dal Motoclub Renzo Pasolini in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dal 13 al 15 settembre sul circuito di Misano Marco Simoncelli .

Dal 7 al 15 settembre le sale del 400 della Rocca Malatestiana, dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 23, ospiteranno i campioni del territorio, le loro moto, caschi, tute, trofei…. Piloti del calibro di Bianchi, Simoncelli, Poggiali, solo per citarne alcuni.

Accanto alla mostra due incontri all’Arena Francesca da Rimini.

Giovedì 12 settembre, con inizio alle ore 21, sarà disvelato il busto in onore di Massimo Tamburini, scomparso nel 2014. Riminese doc, tecnico e designer, insignito del Sigismondo d’Oro, la più alta onorificenza cittadina nel 2012, Tamburini è conosciuto in tutto il mondo, per aver creato per Cagiva, Ducati e Mv Augusta capolavori tali da essere definito dal New York Times, “the Michelangelo of Motorcycling“. La serata tributo, realizzata in collaborazione con Massimo Tamburini srl e Tamburini Corse, vedrà la partecipazione di personaggi legati al mondo delle corse e dell’industria motociclistica che tracceranno il profilo dell’illustre concittadino.

Venerdì 13 settembre, sempre nello scenario dell’Arena Francesca da Rimini alle ore 21, una serata all’insegna delle gesta e della gloria di campioni indimenticabili come Bianchi, Poggiali, Vitali, Matteoni, Pasini, Ferrari ed altri ancora. Un momento dove piloti, giornalisti ed esperti del mondo delle corse potranno raccontare attraverso il loro vissuto il mondo della Rider Land. Un tributo a tutti coloro che hanno fatto la storia dello sport motociclistico e che a buon diritto entrano nella Wall of Fame della collettività riminese e del suo moto club di riferimento.