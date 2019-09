La Tosi sul caso Butterfly: condanna assoluta se accuse confermate

Il sindaco di Riccione Renata Tosi esprime la sua posizione sul caso della onlus Butterfly. Nell’incipit “a scanso di equivoci”, un’implicita risposta al PD che oggi sottolineava il silenzio del primo cittadino sulla vicenda (vedi notizia).

“A scanso di equivoci.

Come donna e come Sindaco, qualora le accuse contro la già responsabile del Centro Anti violenza Butterfly si rivelassero fondate, esprimo la mia più ferma e assoluta condanna per siffatto comportamenti, e chiedo che la Giustizia persegua con la massima fermezza i reati accertandi.

Nessun dubbio, nessuna remora ad agire contro chi si approfitta dei più deboli.

Difendo, e difenderò sempre, i più deboli dalle barbarie di chi ne vuole approfittare!”