L'A.S.D. Arcieri Città di Rimini – Seven Arrows ai Campionati Italiani Targa 2019

Anche quest’anno gli Arcieri riminesi della società di tiro con l’arco A.S.D. Arcieri Citta’ di Rimini – seven arrows, sono riusciti a qualificarsi ai Campionati Italiani tiro alla Targa che si svolgeranno dal 6 all’8 settembre 2019 presso lo Stadio Comunale “Guido Teghil” a Lignano-Sabbiadoro (UD).

Si comincia venerdì 6 settembre al mattino con la divisione Arco Olimpico, classe Ragazzi (13-14 anni) e Allievi (15-17 anni), parteciperà individualmente l’arciere Dario Rotella seguito dal tecnico federale Fabio Rotella; nel pomeriggio divisione Arco Compound, tutte le classi, a seguire scontri a squadre miste Olimpico Allievi e Compound Allievi.

Sabato 7 settembre a partire dal mattino tirerà la divisione Olimpica classi Juniores (18-20 anni), Seniores (21-49 anni), Master (da 50 anni in poi), parteciperanno individualmente gli arcieri Fabio Rotella, Fabio Lombardi, Michele Manfroni, seguiti dal tecnico federale Alessandra Bianchi; nel pomeriggio scontri individuali, ottavi, quarti e semifinali, a seguire scontri Squadre Assolute divisione Olimpica, ai quali potrà partecipare la squadra Seniores composta da Fabio Rotella, Fabio Lombardi, Michele Manfroni se nelle fasi di qualifica del mattino, sommando i punteggi individuali, sarà riuscita a classificarsi tra le prime 8 squadre, e Compound, Quarti, Semifinali e Finali Bronzo. Domenica 8 settembre a partire dal mattino si effettueranno gli scontri finali Bronzo e Oro.

Con grandissima soddisfazione il Presidente della società Fabio Rotella ringrazia gli atleti e i tecnici federali che tanto si sono impegnati per raggiungere un traguardo così ambito, la partecipazione ai Campionati Italiani piazzandosi tra i primi 50 arcieri della classe Seniores, tra i primi 35 arcieri della classe Allievi e piazzando la squadra Seniores all’8° posto delle rispettive ranking list nazionali; non di meno un grosso ringraziamento va a tutti i Soci della A.S.D. Arcieri Città di Rimini – seven arrows, per il sostegno e per il piacevole clima sociale che permette di affrontare e superare tutte le sfide che ogni giorno si presentano.