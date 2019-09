La presentazione della Tiss' You Care San Marino

Nella sede della clinica Tiss’ You Care, in strada di Paderna 2, i Titans hanno ieri tagliato ufficialmente il nastro della stagione 2019/2020, presentando ai media i dettagli dell’annata che sta per cominciare. Di seguito le parole dei protagonisti.

PRESIDENTE MARCO CIACCI: “Ringraziamo Tiss’ You Care per l’ospitalità. Ci siamo, stiamo per partire, la squadra è rinnovata ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Partiremo con grande voglia di fare. Già da qualche settimana la squadra si sta allenando ed è stata giocata un’amichevole che direi positiva. Nel weekend saremo al quadrangolare di Bertinoro con Lugo, Scirea e Virtus Imola. Poi gli altri test e il campionato da ottobre. Non vediamo l’ora”.

COACH MASSIMO PADOVANO: “La squadra è coperta in tutti i ruoli. Abbiamo confermato il capitano Davide Macina e Matteo Sorbini, a questi si sono aggiunti acquisti che non hanno bisogno di presentazione come Andrea Raschi e Alberto Saponi. Il rendimento di tutti dipenderà da quanto sapremo unire l’esperienza senior all’esuberanza della gioventù. Gli obiettivi? Entrare nelle prime otto si può. Il girone è competitivo e squadre come Urbania, Tolentino, Fossombrone, Recanati e Todi sono di tutto rispetto, ma questo gruppo deve pensare in grande”.

CAPITANO DAVIDE MACINA: “La squadra è giovane ma con due ragazzi come Andrea Raschi e Alberto Saponi mi sento in una ‘botte di ferro’. Noi ci metteremo massimo impegno per raggiungere i traguardi che ci si presenteranno lungo la strada”.

ASS. COACH SIMONE PORCARELLI: “C Silver e Under 18 d’Eccellenza saranno campionati tosti, con 26 partite da una parte e 26 dall’altra. In alcuni momenti dell’anno i ragazzi più giovani, ad esempio, saranno chiamati a giocare anche cinque partite in otto giorni. Le energie saranno da centellinare, ma daremo tutto. In C Silver tanti ragazzi che possono essere protagonisti e un bel pacchetto senior, non vediamo l’ora di cominciare”.

TEAM MANAGER MATTEO PANZERI: “Mi sono rigettato nella mischia dopo alcuni anni fuori. Il progetto di questa Under 18 nasce dalla collaborazione e dalla presenza di ragazzi di diverse società, come naturalmente i Titans, gli Angels Santarcangelo, Ibr, Ca’ Ossi Forlì e Tigers Villa Verucchio. Siamo in un contesto in cui i ragazzi sono stimolati a pensare in grande. Un percorso che, per meriti e capacità, può avere approdi in diverse e importanti categorie”.

ROSTER 2019/2020

ALESSANDRO ALVITI G 2002

NICOLÒ BOTTEGHI A 2001

DANIELE BUO P/G 2002

NICCOLÒ BUZZONE A 2002

BRUNO CAMPAJOLA A 2002

TOMMASO FELICI C 2001

FRANCO FLAN P 2002

GIULIO GASPARI G 2002

DAVIDE MACINA (K) P/G 1993

FRANCESCO PALMIERI G 2002

EDOARDO PASOLINI G 2002

ANDREA RASCHI A 1979

TITO RIVA P/G 2002

ALBERTO SAPONI C 1985

ETTORE SEMPRINI CESARI A/C 2001

MOHAMED SYLA C 2002

FRANCESCO SQUARCIA G/A 2002

FEDERICO TORELLI A 2002

TOMMASO SORBINI P/G 1999

DIRIGENZA & STAFF

PRESIDENTE: Marco Ciacci

COACH: Massimo Padovano

ASS. COACH: Simone Porcarelli

ASS. COACH: Massimo Morri

PREP. ATLETICO: Andrea Cambrini

FISIOTERAPIA: Ganzerli

TEAM MANAGER: Matteo Panzeri

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Francesco Gremantieri

CALENDARIO C SILVER

ANDATA

1 – Tiss’ You Care San Marino vs Pall. Acqualagna – sab. 5/10 ore 18 (Acquaviva)

2 – Bartoli Mechanics Fossombrone vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 12/10 ore 18.30

3 – Pall. Recanati vs Tiss’ You Care San Marino – dom. 20/10 ore 18

4 – Tiss’ You Care San Marino vs U.S. Loreto – mer. 23/10 ore 21 (Multieventi)

5 – U.P.R. Montemarciano vs Tiss’ You Care San Marino – dom. 27/10 ore 18

6 – Tiss’ You Care San Marino vs Pall. Urbania – sab. 2/11 ore 18 (Multieventi)

7 – Taurus Jesi vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 9/11 ore 21

8 – Tiss’ You Care San Marino vs Bk Club Fratta Umbertide – sab. 16/11 ore 18 (Acquaviva)

9 – Virtus Porto San Giorgio vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 23/11 ore 19

10 – Tiss’ You Care San Marino – Basket Tolentino – sab. 30/11 ore 18 (Acquaviva)

11 – Stamura Ancona vs Tiss’ You Care San Marino – sab 7/12 ore 18

12 – Tiss’ You Care San Marino vs Basket Todi – sab. 14/12 ore 18

13 – Basket Gualdo vs Tiss’ You Care San Marino – dom. 22/12 ore 18

RITORNO

1 – Pall. Acqualagna vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 11/1 ore 18.30

2 – Tiss’ You Care San Marino vs Bartoli Mechanics Fossombrone – sab. 18/1 ore 18 (Multieventi)

3 – Tiss’ You Care San Marino vs Pall. Recanati – sab. 25/1 ore 18 (Multieventi)

4 – U.S. Loreto vs Tiss’ You Care San Marino – gio. 30/1 ore 21

5 – Tiss’ You Care San Marino vs U.P.R. Montemarciano – sab. 1/2 ore 18

6 – Pall. Urbania vs Tiss’ You Care San Marino – dom. 9/2 ore 18

7 – Tiss’ You Care San Marino vs Taurus Jesi – sab. 22/2 ore 18 (Multieventi)

8 – Bk Club Fratta Umbertide vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 29/2 ore 18

9 – Tiss’ You Care San Marino vs Virtus Porto San Giorgio – sab. 7/3 ore 18 (Multieventi)

10 – Basket Tolentino vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 14/3 ore 18.30

11 – Tiss’ You Care San Marino vs Stamura Ancona – sab. 21/3 ore 18 (Multieventi)

12 – Basket Todi vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 28/3 ore 18.30

13 – Tiss’ You Care San Marino vs Basket Gualdo – sab. 4/4 ore 18.30 (Multieventi)