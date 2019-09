La Polizia festeggia il Patrono e premia cinque ragazze coraggiose

In occasione del patrono della Polizia, San Michele Arcangelo, questa mattina le autorità civili e militari hanno partecipato alla Messa celebrata nella Chiesa di Santa Maria dei Servi in piazzetta dei Servi a Rimini.

Dopo la funzione i poliziotti insieme agli ospiti si sono spostati in Piazza Cavour, dove era stato allestito un gazebo dalla Divisione Anticrimine della Questura, in cui il personale è stato impegnato a spiegare il supporto che ogni giorno la Polizia di Stato offre per contrastare la violenza sulle donne.

Durante il rinfresco il Questore, il Dottor Francesco De Cicco, ha consegnato un attestato di ringraziamento a cinque ragazze che erano intervenute durante una lite tra una coppia, durante la quale una minore era stata aggredita dal fidanzato coetaneo. Le ragazze, mettendo a rischio anche la propria incolumità, erano riuscite a portare in salvo la ragazza e prestarle le prime cure. Grazie proprio al loro supporto, dopo un anno di maltrattamenti, la minore ha trovato forza e consapevolezza per denunciare il fidanzato violento.