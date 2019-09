La Pol. Sala supera 3-1 l'Athletic

POL. SALA-ATHLETIC 3-1

IL TABELLINO

SALA: Caprili, Pagan (25st Fabbri Man.), Fabbri Mat., Bartolini Y. (36st Gavagnin), Aaron, Calandrini, Quarta (31st Pagliarani), Orlando (9st Zoffoli), Magnani, Pellegrini (24st Milzoni), Ferraro. A disp. (Pieri, Cialotti, Velella, Stambazzi). All. Bartolini M.

ATHLETIC: Sebastiani, Ceccarini, Solazzo, De Paoli, Campanelli (1st Pagliarani), Mariotti (9st Gomez), Fontana (31st Celli), Casadei, Pugliese (36st Bizzocchi), Gambuti, Neri (34st Della Marchina). A disp. (Spadazzi, Tosi, Bartolini, Cavalli). All. Casadei Dan.

Amm: Pagan, Ceccarini.

Arbitro: Fantozzi di Cesena.

Reti: 36pt Calandrini (rig.), 42pt Ferraro, 12st Casadei, 25st Milzoni.

Esp: 36pt Solazzo.

CRONACA

Al 35esimo Solazzo, già ammonito, stende in area Magnani. L’arbitro non ha dubbi, indicando il dischetto e sventolando il secondo giallo al terzino bernese. Dal dischetto si presenta Calandrini che non sbaglia (1-0).

Al 42esimo i padroni di casa raddoppiano. Ferraro viene lanciato in profondità, ed una volta in possesso della palla scocca un destro di rara bellezza che si insacca alla destra di Sebastiani (2-0).

Al 12′ st l’Athletic accorcia le distanze. Neri subisce fallo sulla trequarti. Si incarica della battuta Casadei che esplode una cannonata di destro, in grado di tramutarsi in gol grazie ad una netta e decisiva deviazione della barriera (2-1).

Al 25esimo il Sala ristabilisce il doppio vantaggio. Punizione dalla trequarti scodellata nel mezzo dove il neo entrato Milzoni non ha problemi ad insaccare (3-1).