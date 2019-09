La Fya Riccione pareggia a occhiali con il Masi Torello

FYA RICCIONE-MASI TORELLO 0-0

IL TABELLINO

FYA RICCIONE: Passaniti, Borghini, Tamagnini, Enchisi, De Luigi, Anastasi, Cecchetti (33 st Giovanelli), Lunadei (14 st Alberigi), Docente, Sparaventi (38 st Stella), Giunchetti (41 st Censoni). A disp: Pompili, Cecchi, Ioli, Grimaldi, Gjoshi All: Lorenzi.

MASI TORELLO: Campi, Vandini, Bassoli, Ansaloni, Migliari, Vecchiatini, Merighi (14 st Cavallini), Gessoni, Gilli, Guerzoni (23 st Gherlinzoni), Venturini. A disp: Piovaccari, Stabellini, Salmi, Skabar, Madhkour, Rizza. All: Ferrari.

ARBITRO: Poggi di Forlì.

AMMONITI: Giunchetti, Gessoni, Migliari, Ansaloni.

COMMENTO

Inizia con un pareggio senza gol il campionato della Fya Riccione, che non va oltre lo 0-0 con il Masi Torello. Resta il rammarico in casa riccionese per le due clamorose occasioni non capitalizzate da bomber Docente, una a metà primo tempo, l’altra nella ripresa.