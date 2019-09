La droga negli slip, arrestato 27enne

Nell’ambito dei controlli antidroga della Polizia di Stato, sabato pomeriggio una pattuglia ha fermato nei pressi della stazione ferroviaria un ragazzo, un 27enne di origine marocchina; alla vista dei poliziotti aveva cercato di cambiare strada, atteggiamento subito notato dagli agenti che lo hanno invece seguito e bloccato.

Dalle verifiche sull’identità è emerso che il giovane non era in regola con le norme sul soggiorno e, da un controllo più approfondito sulla persona, sono saltati fuori – occultati negli slip – un involucro contenente 40 grammi di marijuana ed un piccolo coltello a serramanico, del tipo vietato.

Il ragazzo, al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e denunciato per il possesso di strumento atto ad offendere e quindi condotto presso le camere di sicurezza della Questura dove permarrà fino a lunedì mattina, quando ci sarà il processo per direttissima.-