La Dany Riccione inizia col piede giusto il campionato: Granarolo Basket Village ko

DANY DOLPHINS RICCIONE-GRANAROLO BASKET VILLAGE 71-55

IL TABELLINO

DANY RICCIONE: Amadori 5, Diagne 3, Sartini, Bomba 4, Zanotti 14, Gardini 3, Serafini, De Martin 16, Mazzotti 24, Stefani 2. All. Ferro.

GRANAROLO: Drago 12, Guastaroba 1, Masetti 2, Tonelli 2, Chittaro 2, Carini, Bertusi 6, Mongardi 2, Misciali 4, Marcheselli L. 6, Martinelli 9, Nicotera 9. All. Marcheselli E.

ARBITRI: Neri e Mazza di Cesena.

Parziali: 20-12, 35-25, 61-41

CRONACA E COMMENTO

Comincia con il piede giusto la nuova avventura della Dany Riccione nel girone B del campionato regionale di serie D. Per i ragazzi di coach Maurizio Ferro arriva subito una convincente vittoria alla palestra di via Forlimpopoli contro la formazione bolognese del Granarolo Basket Village, superata di slancio con un netto 71-55. Partita mai in discussione, perché i Dolphins hanno il giusto approccio e non tolgono mai il piede dall’acceleratore, seppure in una serata dove non tutto gira a meraviglia (vedi il 2/15 dall’arco). Ma è la squadra che gira bene al di là di determinate percentuali di tiro, trascinata di volta in volta da un giocatore a turno. Il 20-12 del primo quarto fa capire immediatamente agli ospiti che aria tiri, con la difesa biancazzurra che non allenta la pressione nemmeno nel secondo periodo, costringendo il Basket Village al magro bottino di 25 punti in 20 minuti. Al riposo sul +15, la Dany continua a giocare il suo basket e allunga fino al +20 alla terza sirena prima di amministrare tranquillamente il cospicuo vantaggio nel quarto conclusivo scrivendo il finale di 71-55. Subito una serata da Mvp per Alessio Mazzotti che ne mette 24 (7/14 da due) impreziosendo il suo score con ben 11 palle recuperate. Come al solito sugli scudi capitan De Martin (16 punti e 8 rimbalzi), buon esordio anche per l’ex Titano Enrico Zanotti che chiude con 14 punti (5/7 da due) e 11 rimbalzi. E sabato appuntamento sul parquet di Cesena (ore 21) per il

primo derby stagionale.

_____________________

Ottime notizie per la Dany Riccione anche dal settore giovanile, con la conquista del 5° “Memorial Masi”, torneo giovanile dedicato allo storico presidente riccionese Mario Masi e quest’anno riservato alla categoria Under 16. I giovani Dolphins hanno sconfitto in finale il Matelica con un largo 87-66, ma il punteggio finale non deve trarre in inganno perché la partita è stata per lunghi tratti molto combattuta. Il primo quarto è appannaggio dei marchigiani che chiudono avanti di 7 lunghezze (19-26) poi nel secondo periodo i Dolphins registrano la difesa ed esplodono in attacco mettendo a referto un gran parziale di 21-8 che li fa andare al riposo sul +6 (40-34). Dopo

l’intervallo arriva il break decisivo che proietta i biancazzurri sul +20 (60-40), Matelica non molla e prova a rientrare fino al -12 alla terza sirena (62-50) ma Riccione ha più energie e dilaga nel periodo conclusivo chiudendo sul +21 (88-67). La società Dolphins Basket Riccione ringrazia le società partecipanti Titano San Marino (3° classificato) e Olimpia Pesaro (4° classificato) che con la presenza dei loro ragazzi e delle rispettive tifoserie, hanno contribuito allo svolgimento di una bella edizione del “Memorial Masi” sempre all’insegna della sportività, ricordando così degnamente la figura del grande presidente.