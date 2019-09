Investimento a Verucchio, sempre gravi i coniugi

Restano stazionarie ma purtroppo ancora molto gravi le condizioni dei due coniugi investiti venerdì pomeriggio da un pick-up in via Valle a Verucchio. Entrambi si trovano in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. La donna, 50enne, e il marito 52enne, stavano camminando sul ciglio della strada quando sono stati investiti dal veicolo condotto da un 75enne. Le loro condizioni stanno tenendo in apprensione la comunità verucchiese dove sono conosciuti da molti: lui è carabinieri in pensione dopo aver prestato servizio proprio a Verucchio.