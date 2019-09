Incidente sul lavoro a Lugo, muore riminese

Un 38enne riminese è morto per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto venerdì alle 9.30 a Lugo. Daniele De Michele, il nome reso noto nelle ore successive, per conto della sua ditta stava lavorando alla manutenzione del tetto di uno stabile della zona industriale lughese. Il cedimento di un lucernario all’improvviso ha provocato la caduta da un’altezza di circa nove metri. Inutili soccorsi del 118 subito arrivati nello stabile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl. La locale Procura ha aperto un’inchiesta.

Sul profilo Facebook di De Michele oggi c’è una sua foto con la compagna e le due figlie, ritratto con la fascia della Spartan Race di cui era un appassionato.