Incidente mortale in A14 tra Rubicone e Rimini

Poco dopo le 9 si è verificato un incidente in A14 tra i caselli di Rubicone e Rimini Nord, che ha avuto purtroppo un esito mortale per una donna di 65 anni. Un uomo di 72 anni è invece stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravita. Secondo le prime informazioni si è trattato di una sola auto coinvolta ha perso il controllo autonomamente ed è finita nella scarpata. Sul luogo dell’incidente sono intervenute i soccorsi sanitari e meccanici le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Alle 9.30 si segnalavano tre chilometri di coda, poi la situazione si è andata normalizzando.

Gli aggiornamenti sul sito si autostrade