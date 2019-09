Incidente in A14, ferito 63enne

C’era un sessantenne riminese alla guida del camion che poco prima delle 9 è andato fuori strada nel tratto cesenate dell’A14, al km 106 in direzione nord. Dalla prima ricostruzione sembra che il furgone abbia sbandato in modo autonomo, per poi finire in un piccolo fosso a bordo strada, appoggiato su un fianco.

L’uomo alla guida è rimasto incastrato e per liberarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari del 118, viste le condizioni del ferito, hanno chiamato l’elisoccorso da Ravenna che ha portato il 63enne, con codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Si sono registrati disagi alla circolazione, risolti in breve tempo.