Incidente con auto ribaltate. Due feriti

I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti ieri sera intorno alle 20:30 in zona Torre Pedrera per un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi. Due feriti lievi, i conducenti dei mezzi, un 40 enne e un 18 enne.

I due mezzi sono stati messi in sicurezza e le persone coinvolte nell’incidente sono state prese in carico dal 118. Medicate sul posto, non hanno riportato ferite gravi. Al vaglio la dinamica dell’incidente che ha portato un camioncino e un’auto a scontrarsi e a ribaltarsi, come si vede nelle immagini. Pare che all’origine del sinistro ci sia un mancato stop.

Oltre ai Vigili del fuoco, il 118, la Polizia Municipale per la gestione del traffico e gli accertamenti del caso.