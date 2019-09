Inchieste appalti. Biagini su "piroetta" del sindaco

Sul caso delle inchieste per gli appalti nato dai suoi esposti, l’ex assessore Roberto Biagini commenta il dibattito di ieri sera in Consiglio Comunale (vedi notizia). In particolare in merito a un inciso di Gnassi dopo avere parlato della posizione del Capo di Gabinetto Funelli (che al momento non ha ricevuto notifiche e ha dato mandato al suo legale di informarsi in merito allo stralcio dell’inchiesta su Aquarena). “Aggiungo anche che i fatti scaturiti dall’indagine sono seri e gravi. E questa Amministrazione ha sempre accolto, anche rispondendo in Consiglio Comunale, con la piena e assoluta disponibilità le sue risultanze”. Indagini “che vedono il Comune di Rimini nelle due indagini come parte offesa”.

Commenta Biagini: “Ieri sera il sindaco ha parlato di “fatti scaturenti dall’indagine, seri e gravi”. Come spesso gli accade è bene che Gnassi si metta d’accordo prima con se stesso e poi esterni il suo pensiero. Fino a ieri ha parlato di “fatti facilmente confutabili”; io “mi attengo ai fatti e agli atti” e non mi baso sulle “congetture o sui processi a mezzo stampa”; la conferenza stampa di Biagini è piena di “illazioni e dubbi”: Illazioni e dubbi che grazie alla solita piroetta gnassiana si sono trasformati in “fatti seri e gravi”. Come mai questo cambio repentino ? In ogni caso meglio tardi che mai, non c’è dubbio”.

Con una provocazione finale al PD riminese: “A ruota seguirà sicuramente il comunicato del Partito Democratico riminese che, non parlerà di “accuse pretestuose generate da un atto di vendetta politica di Biagini”, ma si riferirà anch’esso a “fatti seri e gravi”.