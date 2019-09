Inaugurazione nuovo centro Paolo's Home

Fremono gli ultimi preparativi per l’associazione riminese Cittadinanza Onlus, che da 20 anni si occupa di progetti di cooperazione allo sviluppo rivolti a persone con disabilità e gravi disturbi psichici che vivono in condizioni di povertà nei paesi a medio e basso reddito. Si avvicina infatti il giorno più atteso dell’anno, che vedrà come protagonista l’inaugurazione della nuova sede del centro Paolo’s Home di Kibera (baraccopoli di Nairobi, Kenya), a cui Cittadinanza offre un supporto economico e tecnico dal 2013.

Il centro “Paolo’s Home” assiste i bambini con disabilità psicofisica a Kibera. Il centro è stato aperto nel 2008 dall’associazione Koinonia Community ed è frequentato da oltre 150 bambini affetti da differenti patologie di varia causa e natura: paralisi cerebrale infantile, spina bifida, epilessia, ritardo nello sviluppo di vario grado, autismo, sindrome di Down, danni cerebrali dovuti a meningite.

Dal 2008 sono circa 705 i bambini raggiunti dai servizi di Paolo’s Home. Nel 2013, accanto all’ambulatorio di fisioterapia è stato inaugurato il Centro Diurno, dove 15 bambini beneficiano ogni giorno di due pasti completi e di attività educative, oltre agli interventi di fisioterapia, secondo un percorso individualizzato, con obiettivi in ambito fisico, cognitivo, comunicativo e sociale. Paolo’s Home può contare su uno staff multidisciplinare di professionisti locali e i programmi attivi sono: fisioterapia, supporto sanitario, programma psico-sociale per le famiglie, centro diurno, programma di empowerment femminile, supporto all’inclusione scolastica, programma di sensibilizzazione. La costruzione della nuova sede nasce dall’esigenza di far fronte a un numero crescente di richiesta di assistenza da parte delle famiglie. Il progetto è iniziato nel 2017, dopo lunghe attese e iter burocratici i lavori sono partiti nell’ottobre 2018 e oggi, a distanza di un anno, la struttura è pronta per inaugurazione.

La nuova sede ospiterà al piano terra il centro Paolo’s Home e al piano primo il centro di recupero per bambini di strada Ndugu Mdogo (sostenuto dall’associazione Amani for Africa). La scelta di mantenere i due centri vicini è stata determinata dalla collaborazione spontanea tra i ragazzi di strada e i bambini di Paolo’s Home che si è creata in questi anni. Non è raro infatti vedere i ragazzi di strada dare una mano allo staff del centro durante i momenti di gioco in cortile, all’ora di pranzo o per trasportare i bambini.

La struttura si trova in Karanja road e permetterà il passaggio da un ambiente di lavoro di 120 m² (di cui 50m² in affitto) a 240 m², mentre il centro di accoglienza Ndugu Mdogo beneficerà di 180m². L’edificio è composto da una struttura principale, una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e un annex con un ufficio, la cucina, un bagno accessibile e un magazzino. Questo ambizioso progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Prosolidar, dell’associazione “Ho avuto sete” e dei tanti amici e sostenitori che hanno partecipato alla campagna crowdfunding su Eticarim “Un tetto per Paolo’s Home” (ottobre 2017).

Martedì 1 ottobre Maurizio Focchi – presidente di Cittadinanza – ci parlerà del nuovo centro Paolo’s Home a “Io ne ho lette cose”, in onda su Icaro TV e Radio Icaro alle 10 e 10