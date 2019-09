Imolese. Coppitelli esonerato, la conduzione tecnica è affidata ad Atzori

Imolese Calcio comunica – in una nota – di avere sollevato Federico Coppitelli dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A Federico vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno e l’augurio per le migliori fortune future.

La conduzione tecnica è affidata al signor Gianluca Atzori, al quale Imolese Calcio rivolge i più cordiali auguri di buon lavoro.