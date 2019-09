Humus, due giorni con "un altro festival"

Il 13 e 14 settembre la Casa dell’Editore in via Covignano 302 ospiterà il festival culturale e musicale “Humus altro festival”, organizzato da Pacha Mama e Humus.

Previste attività e laboratori aperti a tutte le fasce di età. A ogni partecipante sarà proposta una partecipazione social che costruirà un dizionario personalizzato di tutte le sfaccettature possibili di partecipazione attiva (dal contadino che coltiva KM0, a chi pubblicamente va contro la legge per un dovere morale a chi, infine, va a un festival per sentirsi parte di un cambiamento e sceglie di non stare a casa). Sarà istituito un tavolo per il dialogo costruttivo e creare una risposta alla domanda: cosa si può attivamente fare?

Ci sarà la possibilità di acquistare cibo e bevande prodotti a km0 o che raccontano una storia: vino delle colline riminesi, food trucks della zona con pesce fritto dell’Adriatico, piadina romagnola, cibo etnico. La collaborazione con le realtà cooperative del territorio (la Formica, il Millepiedi, Diapason)