Giulio Lolli condannato all'ergastolo in Libia

L’imprenditore bolognese Giulio Lolli, ex titolare della Rimini Yacht, è stato condannato all’ergastolo dalla corte penale di Tripoli per terrorismo e per avere fiancheggiato un gruppo armato estremista e separatista. Lo riportano i quotidiani locali. Dopo la bancarotta della Rimini Yacht, Lolli era fuggito nove anni fa in Libia sottraendosi alla giustizia italiana. Qui, in una latitanza dai caratteri romanzeschi, aveva cominciato una vita da guerrigliero finendo arrestato nel 2017.