Gabicce Gradara. Mercoledì l'andata degli ottavi di Coppa Italia: trasferta ad Urbino

Di nuovo in campo il Gabicce Gradara. Mercoledì sera (ore 20,30) la squadra di Massimo Scardovi sarà impegnata nell’andata degli ottavi di Coppa Italia: sfiderà in trasferta l’Urbino, in campionato leader del girone assieme a Valfoglia e Castelfidardo (6 punti) mentre domenica trasferta di campionato sul campo della Passatempese (2 punti). Il match di ritorno con l’Urbino è in calendario mercoledì 16 ottobre.

Mister Massimo Scardovi, cosa chiede a questo appuntamento di Coppa Italia?

“Lo onoreremo al meglio, il nostro obiettivo è passare il turno. È l’occasione per affinare la condizione fisica, che ancora non è al massimo anche perché in precampionato abbiamo giocato poche partite, migliorare l’affiatamento e i meccanismi del gioco. Per questo, acciaccati a parte, schiererò gran parte dei titolari”.

Il pareggio interno col Boiagio Nazzaro la soddisfa e prevale il rammarico per la rimonta subita, dal 2-0 al 2-2?

“È chiaro, un po’ di delusione c’è, ma il punto mi fa guardare avanti con fiducia e il risultato alla fine è giusto. Preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno: a tratti abbiamo espresso un buon gioco, mi è piaciuto lo spirito della squadra. Inizialmente abbiamo sofferto l’avversario, una squadra forte e organizzata, pagando un po’ la tensione per la sconfitta col Moie all’esordio, poi il Gabicce Gradara è venuta fuori. Il primo nostro gol è nato da un’azione corale partita dal portiere, con l’avversario in difficoltà dopo il 2-0 avremmo potuto gestire meglio la palla e sfruttare il momento buono per segnare la terza rete, invece l’episodio del rigore ha cambiato le carte in tavola. Dobbiamo dare più continuità all’azione ed essere più ordinati e precisi a livello tattico, anche in fase difensiva: sul secondo gol del Biagio Nazzaro: sul secondo gol del Biagio Nazzaro ci siamo allungati. Sono certo che col lavoro presto si vedranno miglioramenti”.