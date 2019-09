Folle fuga di un 19enne all'alt dei Carabinieri. Aveva bevuto

Nella notte a Misano Adriatico i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio in strada, hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 19enne residente in provincia di Pesaro Urbino. In una strada vicino a un noto locale, non si è fermato all’alt dei Carabinieri ed è fuggito creando pericolo per gli altri utenti della strada. Poi ha perso il controllo del veicolo e si è fermato. Verififcato che avesse riportato alcuna lesione o trauma, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico risultando positivo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rimini è stato trattenuto in attesa di giudizio.

Sempre sabato i Carabinieri di Misano hanno arrestato un 18 enne egiziano. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione, emesso dall’A.G. di Rimini, emesso a seguito delle reiterate violazioni per gli obblighi a cui era sottoposto. E’ stato associato presso la casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’A.G. competente.

nel complesso dell’attività dei militari della Compagnia di Riccione, sono state controllate sei persone sottoposte agli arresti domiciliari. Sanzionati amministrativamente 10 utenti della strada per violazioni al c.d.s., elevando sanzioni per un totale di 2000 euro circa.

Sottoposti a controllo 90 tra auto e motoveicoli e 115 individui.