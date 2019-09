Finito il fermo, si riaccende il mercato del pesce

Terminato in Alto Adriatico il fermo pesca partito a fine luglio, le imbarcazioni riminesi sono tornate in mare. Al Mercato Coperto Centrale, punto di riferimento per l’acquisto di pesce fresco da parte dei riminesi, anche se non si può parlare di un vero e proprio assalto questa mattina c’è stato un continuo via vai di clienti dalle prime ore di apertura. La varietà è al momento limitata e i prezzi non ancora economici, ma questa mattina si respirava soddisfazione da parte dei rivenditori e da parte dei consumatori, che finalmente possono riportare il pesce fresco sulle loro tavole.