Fiere, feste e giochi con le proposte di bimbiarimini

Fiere, feste e giochi per chiudere settembre alla grande. Il meteo e i tanti appuntamenti ci regalano un weekend in cui annoiarsi è un termine sconosciuto. Ecco 5 eventi a misura di famiglie nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini

1.

Quindici fra eventi e stand dedicati agli animali, sette quelli sulle tradizioni della cultura contadina, sei le iniziative per scoprire Santarcangelo e la Valmarecchia e quattro le attività ludiche riservate ai bambini a cui sia aggiungono concerti, bancarelle, artigianato ed enogastronomia: l’edizione 2019 della Fiera di San Michele in programma sabato 28 e domenica 29 settembre a Santarcangelo è particolarmente ricca.

Non mancheranno le tradizionali esposizioni sugli animali della fattoria e della Romagna tra cui, al Campo della Fiera, “L’Aia di una volta”, “La corte degli animali”, “La Chèsa di Gazott”, “Animali di Romagna”. Quattro le iniziative dedicate al miglior amico dell’uomo per eccellenza, tante anche le iniziative legate alle tradizioni contadine e alla vita in fattoria. Dalle visite guidate alle grotte pubbliche e private (con “I segreti delle grotte” e “L’inferno in grotta”) alle escursioni in Valmarecchia, dalla passeggiata al convento delle suore “Villanoviani, boschi sacri e ipogei”, in programma domenica 29, al mercatino in piazza Ganganelli con i prodotti tipici della valle: il fine settimana sarà anche dedicato alla riscoperta del territorio attraverso un modello che incarna i valori di Città Slow. Proprio domenica 29 settembre ricorre la decima “Cittaslow Sunday”.

2.

Domenica 29 settembre torna il tradizionale pomeriggio di festa al Museo Mulino Sapignoli a Poggio Torriana, che quest’anno compie 10 anni dall’avvenuto recupero e dalla sua inaugurazione. Per celebrare questo importante decennale a partire dalle 15.30 nel parco del Mulino a Poggio Torriana si terranno diversi momenti all’insegna della cultura e delle tradizioni del territorio.

La festa si aprirà con il saluto del sindaco e del direttore del Museo Mario Turci. A seguire, la pittrice Maria Grazia Innocenti condurrà un laboratorio per bambini di pittura sui sassi. In contemporanea si terranno: esposizione di giocattoli realizzati con materiali di recupero a cura di Massibus, visite guidate e Gioco dell’Oca vivente, mostra di vecchie foto del Mulino Sapignoli nelle sale della biblioteca e per finire…. una sorpresa tutta da scoprire: brindisi alla Signora della Valmarecchia!

Mostra di oggetti della civiltà contadina “Ta t’arcórd e cuntadòin”, a cura del giovanissimo collezionista e appassionato di storia Fabio Cennamo. La collezione comprende oggetti dimenticati in cantina e frutto di rinvenimenti nel terreno.

Merenda a buffet a cura della Pro Loco di Poggio Berni, accompagnamento musicale di Eleonora Zerbini e Isacco Pagliarani, allievi del conservatorio Bruno Maderna di Forlì.

3.

Antichi frutti e tradizioni contadine saranno protagonisti il 28 e 29 settembre nel centro storico di Pennabilli, per la XII edizione della manifestazione “Gli antichi frutti d’Italia si incontrano a Pennabilli” – organizzata dall’Associazione Culturale Tonino Guerra – che difende e celebra le colture tradizionali, i “frutti dimenticati”, i prodotti del territorio, la tradizione contadina e la biodiversità.

Nel centro storico del borgo avranno luogo il mercato della frutta e delle piante antiche, la mostra interregionale pomologica e della biodiversità, incontri culturali e scientifici dedicati all’agricoltura, alla biodiversità, al paesaggio, alle tradizioni eno-gastronomiche. Sono previsti inoltre degustazioni, laboratori con materiali naturali, attività creative per bambini, conversazioni poetiche, spettacoli di intrattenimento e di folklore popolare.

4.

Domenica 29 settembre, dalle ore 15, alla Grotta Rossa a Rimini (Via della Lontra 40) é in programma “Di Giochi in Storie”, un pomeriggio all’insegna di arte e teatro dove attraverso i laboratori si può scoprire il piacere della creazione e della trasformazione. Le attività sono pensate per dare l’opportunità alle famiglie di condividere insieme un tempo di qualità: i giochi, i laboratori e le storie presenti sono modellati per la partecipazione diretta dei bambini di ieri e di oggi.

Tra le proposte le famiglie possono trovare “L’angolo di Diego” per bimbi dai 0 ai 6 mesi, “L’angolo dei sensi”, “Botteghe a sorpresa” per i più grandi. Poi alle 16 “Metamorfosi in percorsi” a cura di Le Baobab: mediante l’utilizzo di materiali di recupero e naturali bimbi e genitori potranno trasformarsi in opere d’arte. Merenda e spettacolo dal titolo ‘Dentro le nuvole del pomeriggio’ per bimbi da 5 anni in su.

Info: lebaobab2.0@gmail.com, 328 1034452 (Chiara), 327 7489062 (Valentina). É previsto un contributo di € 3 come tessera associativa.

5.

Edizione speciale di Matrioska Lab Store per il lancio della nuova creatura Gomma – Vintage & Second Hand Market, ad effetto ‘macchina del tempo’, nella location degli ex-Magazzini Enel in Via Destra del Porto a Rimini.

Nella serata di sabato 28 settembre, si riavvolgono i nastri per suonare e ballare il rock del Velvet anni ’80 e ’90, con djs & dancefloor Nicola Fanti, Elio Anger Rising e Michele Muratori. Special guest in cabina gli amici di La Condensa in una inedita versione Vintage, inoltre eat&drink food trucks, birrette e cocktails. Per l’occasione sarà allestito un market con manifesti vintage, stampe, spillette, stickers + mercatini di vinili e musicassette dedicato al Velvet.

Per tutto il weekend giostre e campo da basket sempre a disposizione, sabato da una parte show di pattinaggio a 4 rotelle e prove coi pattini per chi vuole per tutto il pomeriggio, dall’altra scuola di skateboarding da mattina a sera con Gomma Skateboarding, domenica invece si pedala con le BMX.

L’ingresso é libero.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it