Europei per Salvamento: una prima esperienza positiva per San Marino

Esordio internazionale per la rappresentativa sammarinese ai Campionati Europei per Salvamento andati in scena a Riccione. Affiliata dallo scorso anno alla ILSE (International Life Saving Federation of Europe), la Federazione Sammarinese Nuoto ha schierato per la prima volta una propria squadra alla manifestazione continentale ospitata nella Perla Verde.

Quattro gli atleti, guidati dal coach Luigi Saponaro, che hanno rotto il ghiaccio sabato mattina nei 200 m stile libero ostacoli. In campo maschile Alberto Guidi e Andrea Gatti hanno chiuso rispettivamente 23° e 24° con il tempo di 2.17’.83 e 2.20.56; nella gara femminile Linda Canti ha terminato 23esima in 2.35.73, mentre Federica Gatti è 25esima in 2.42.85.

Soddisfatto il coach. “I ragazzi si sono ben comportati – spiega Saponaro -. Siamo soddisfatti del fatto che i ragazzi, nonostante la scarsa esperienza in questo tipo di gare e il recente rientro dallo stop estivo, siano riusciti a portare a termine decorosamente questa prima esperienza in una manifestazione importante come gli Europei”.