Elezioni Emilia Romagna, slitta l'annuncio della data

Era atteso per la giornata di oggi (venerdì) l’annuncio sulla data delle elezioni regionali in Emilia Romagna ma ci sarà ancora qualche giorno da attendere. Il presidente Stefano Bonaccini, che sabato sera sarà a Misano ospite della Festa dei democratici insieme al segretario nazionale del Pd Zingaretti, lo ha detto ai cronisti a margine dell’Assemblea regionale delle cooperative aderenti a Legacoopsociali Emilia-Romagna: “Vedo il presidente della Corte d’Appello tra pochi giorni, quindi lo imparerete per rispetto istituzionale“. Ormai comunque sembrano pochi i dubbi sulla data: il voto dovrebbe essere il 26 gennaio. L’ipotesi 24 novembre, col passare dei giorni (e l’incognita della gestione provvisoria proprio a ridosso della definizione del documento di bilancio), sembra invece quasi da escludere.