È nata la "Lunardini Skills Academy" per i bambini dai 4 ai 10 anni

Lunardini Skills raddoppia. È nata la “Lunardini Skills Academy”, la scuola di tecnica calcistica individuale svolta a piccoli gruppi del Maestro Francesco Lunardini riservata ai bambini di un’età compresa tra i 4 e i 10 anni. Anche quest’attività utilizza il metodo de “La Strada Dei Campioni” di Ivan Zauli, il noto Maestro di tecnica che ha operato in società prestigiose come Juventus, Brescia, Palermo e Cesena.

Francesco Lunardini, come nasce l’idea di proporre questa attività per i calciatori giovanissimi?

“Dopo i primi anni di attività “Lunardini Skills” svolta in campo con i ragazzi dai 10 anni in su, ho potuto tracciare un bilancio estremamente positivo sia in termini di qualità del lavoro svolto sia in termini di soddisfazione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. L’idea di proporre una scuola specifica di tecnica anche per i bambini dai 4 ai 10 anni deriva da una precisa considerazione personale: credo fortemente che queste fasce di età siano quelle nelle quali l’apprendimento è ai massimi livelli. I bambini, attraverso un percorso tecnico/coordinativo/motorio mirato, personalizzato e allo stesso tempo ludico, e grazie anche ai continui consigli e stimoli del maestro, potranno acquisire al meglio le basi tecniche del gioco del calcio.

Le peculiarità della Scuola sono tre: la GRADUALITÀ di insegnamento, l’operare in PICCOLI GRUPPI di sei allievi per sessione e la CONTINUITÀ di allenamento nel tempo.

Ritengo queste le condizioni ideali per raggiungere un migliore apprendimento e per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla scuola. In sostanza, credo che abituare i ragazzi a certi tipi di allenamenti tecnici già da queste età porti a loro grandi vantaggi e benefici: diventeranno sempre più abili e capaci di giostrare il pallone e padroni del loro corpo dal punto di vista coordinativo, e tutto questo avrà un impatto notevole sulla loro autostima e fiducia nei loro mezzi”.

La sua è un’attività che sostituisce il lavoro della scuola calcio o funge da supporto?

“No, Lunardini Skills Academy è un’attività che si può integrare benissimo con quelle già svolte nelle scuole calcio. È un prezioso lavoro di supporto per i ragazzi e per le società stesse, in quanto gli allievi allenandosi in piccoli gruppi e curando i singoli dettagli tecnici avranno l’opportunità di perfezionare le proprie abilità individuali al meglio e saranno più pronti per allenarsi in grandi gruppi di lavoro come quelli delle scuole calcio”.

A chi è rivolta? Solo ai bambini con talento o a tutti?

“Questa è una distinzione che a mio modo di vedere non esiste. L’attività è rivolta a tutti i bambini a cui piace il calcio senza fare distinzione alcuna, ancor di più in queste fasce di età nelle quali deve prevalere lo spirito ludico di questo sport. L’obiettivo della scuola è quello di trasferire ed insegnare più competenze tecniche individuali possibili su ogni piccolo atleta, sfruttando proprio la loro passione innata e la loro voglia di divertirsi giocando a calcio”.

Come sono articolati i corsi e le lezioni?

“I corsi si terranno tutti i venerdì a partire dal 4 ottobre fino al 27 marzo compreso, presso il Campo n. 4 del Dopolavoro Ferroviario di Rimini. Saranno organizzate tre sessioni pomeridiane da un’ora, ciascuna riservata ad una diversa fascia di età (fasce: 4-5 anni, 6-7 anni, 8-10 anni), formando così delle piccole “classi” da sei giocatori. La struttura ospitante è coperta e riscaldata tutto l’anno ed i genitori potranno usufruire delle comodità del centro sportivo D.L.F. RIMINI dotato di nuove sale d’aspetto, bar e parcheggio gratuito.

Per le giornate di venerdì 20 e venerdì 27 settembre è già possibile PRENOTARE la propria prova gratuita in vista delle iscrizioni chiamando il numero 392 3813773. Gli abbonamenti all’attività sono per periodi bimestrali, trimestrali o semestrali per dare continuità al lavoro tecnico”.

Continuerà l’attività con i ragazzi più grandi di 10 anni?

“Certamente si. Come ho detto prima, visti gli ottimi riscontri sia in relazione alle lezioni individuali invernali sia nelle settimane di Camp estivo il programma di allenamento INDIVIDUAL TRAINING proseguirà come fatto da un anno a questa parte. Le lezioni si terranno ogni martedì pomeriggio presso il centro sportivo della Polisportiva Stella Rimini dalle 14:00 alle 17:00. Questa attività rappresenta un’opportunità per tutti i calciatori e le calciatrici che intendono eccellere ed allenare tutte le loro abilità individuali come la tecnica e la tattica, le abilità di duello nell’1vs1 e le abilità mentali e motivazionali funzionali al gioco. Un lavoro che lo scorso anno ha visto protagonisti diversi ragazzi e ragazze militanti sia in squadre professionistiche che dilettantistiche, ma tutti con l’ambizione di voler superare i propri limiti. Ognuno di loro ha mostrato notevoli progressi grazie anche alla proposta didattica utilizzata a Lunardini Skills,ovvero il metodo “La Strada Dei Campioni” creato da Ivan Zauli,noto in tutta Italia come il metodo più all’avanguardia per insegnare tecnica”.

È vero che collaborerà con Ivan Zauli per un format televiso a lui dedicato trasmesso da Sky Sport?

“Esatto. Con Ivan siamo rimasti sempre in contatto ed in ottimi rapporti. Quando mi è stato possibile ho collaborato con lui in diverse occasioni come Camp estivi ed eventi di formazione per allenatori. Proprio in questi giorni stiamo registrando per Sky Sport alcune puntate del format “La Giovane Italia”, dedicato esclusivamente ad Ivan e alla sua Scuola di Formazione. È un grandissimo onore per me poter fare da testimonial al suo progetto”.

Per info su tutte le attività:

www.lunardiniskills.it

instagram/ facebook : @lunardiniskills

tel: 392 3813773