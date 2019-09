Domenica al via il campionato di B: RBR ospita al Flaminio Senigallia

Mancano meno di quarantott’ore alla prima al Flaminio del 29 settembre: RBR Albergatore Pro sfiderà Senigallia in una classica tutt’altro che semplice, palla a due alle ore 18:00 tra le mura amiche.

Allenamento del venerdì in orario gara con Massimo Bernardi in modalità gara a mordere sul collo chi corre sotto ai cento all’ora, ma solo in allenamento, perché in gara dovranno andare a centoventi altrimenti finiranno in panca a riflettere sui tristi casi della vita con adeguate valutazioni piccanti del coach sul rendimento individuale in campo.

Trentasette giorni di allenamento conditi da quattro amichevoli di lusso (tutte vinte, anche se non conta) ci conducono alla prima, tutti interi e pimpanti tranne Alessandro Vandi, ancora ai box. Ci aspettano trenta gare intense senza fare troppi calcoli almeno fino al 7°/8° turno quando, forse, si potrà valutare chi farà la voce grossa fino alla fine e chi no, ma anche ad un quarto di torneo sarà prematuro sia esaltarsi sia fasciarsi la testa.

I più preparati dicono che ci dovrebbero essere 4/5 formazioni di maggiore rilievo poi le altre. C’è poco da stare allegri in un girone giudicato fin dall’inizio molto competitivo nel quale per raggiungere i playoff in una buona posizione ci sarà da sudare le classiche sette camicie conservando intatte le forze per la fase finale.

Conclusione: la squadra è prontissima, il pubblico del Flaminio anche, le avversarie hanno di che preoccuparsi: troveranno la loro bella gatta da pelare.

Daniele Bacchi

La partita tra RBR e Senigallia sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) lunedì alle ore 23:20.