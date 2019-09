Domenica a Gabicce il torneo nazionale Esordienti 2007 Memorial Federico Trebbi

Domenica 8 settembre allo stadio Magi il Gabicce Gradara organizza il torneo nazionale giovanile Città di Gabicce e Gradara riservato alla categoria Esordienti secondo anno (classe 2007). È intitolato alla memoria di Federico Trebbi, da tutti conosciuto come “Frullo”, un ex calciatore del club strappato alla vita da una grave malattia il 27 agosto del 2015 all’età di 34 anni. Dopo la trafila nel settore giovanile Trebbi aveva collezionato alcune presenze in prima squadre. La società vuole ricordare Federico con un evento sportivo a cui sono state invitati club dalla serie A alla serie D: Bologna, Savignanese, Rimini, Cesena, Vis Pesaro, Alma Juve Fano, San Marino Academy e Cattolica Calcio SM. In quattro campi (si gioca a nove) si giocheranno le partite si giocano dalle 13,30 fino alle 19,30 con premiazione finale.