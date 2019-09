Crescere Insieme festeggia 15 anni. E riparte in tandem

Compie 15 anni di attività la ONLUS riminese, ora OdV (organizzazione di volontariato), Crescere Insieme, nata nel 2004 per iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi con sindrome di Down desiderosi di confrontarsi e sostenersi nel proprio compito educativo particolare.

L’associazione ha come obiettivo, tra i tanti, la promozione del Progetto di Vita, declinato nelle varie fasce di età, relativamente alla scuola, alle autonomie personali, abitative e al lavoro.

Per il suo compleanno, l’Associazione ha organizzato una festa alla nuova sede insieme a tutti gli amici e le realtà che sono cresciute insieme a lei e che l’hanno sostenuta sin dall’inizio diventando parte attiva e integrante dei progetti. In questi anni l’Associazione è cresciuta notevolmente e il logo, che rappresenta due pulcini, è ormai riconosciuto non solo dalle famiglie con all’interno persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva ma anche e soprattutto dalla comunità.

Per l’occasione due ragazzi, Diego e Cassandra de “Il Tandem Volante”, hanno deciso di donare all’Associazione due Tandem che non solo permetteranno ai ragazzi con sindrome di Down e disabilità intellettiva di sperimentare l’ebrezza e la libertà della bicicletta, ma saranno anche occasione di far conoscere loro una nuova forma di indipendenza.

“Siamo una coppia non solo nella vita ma anche in bici! Cerchiamo di essere d’esempio per gli altri spiegando che ognuno di noi può fare qualcosa. Raccogliamo fondi per acquistare Tandem che verranno poi regalati alle associazioni che aiutano ragazzi con fragilità sociali per far sì che riescano a pedalare in sicurezza. Dopo tre anni, siamo arrivati alla nostra 29a donazione. Il Tandem rappresenta l’unione ovvero unire le forze per arrivare allo stesso obiettivo” raccontano i due donatori. “Siamo una coppia non solo nella vita ma anche in bici! Cerchiamo di essere d’esempio per gli altri spiegando che ognuno di noi può fare qualcosa. Raccogliamo fondi per acquistare Tandem che verranno poi regalati alle associazioni che aiutano ragazzi con fragilità sociali per far sì che riescano a pedalare in sicurezza. Dopo tre anni, siamo arrivati alla nostra 29a donazione. Il Tandem rappresenta l’unione ovvero unire le forze per arrivare allo stesso obiettivo” raccontano i due donatori.

“Questi 15 anni sono stati intensi. A volte è stata dura ma abbiamo raccolto risultati straordinari crescendo insieme alle persone che ci hanno sostenuto. Durante il nostro percorso abbiamo conosciuto tantissime persone e i Tandem che ci hanno donato rappresentano esattamente ciò che facciamo: unire le forze per creare qualcosa di unico insieme, uno accanto all’altro. Ringraziamo anche RFI che ci ha concesso in comodato d’uso anche l’altra metà dello stabile dove cominceranno quanto prima i lavori di ristrutturazione” afferma Sabrina Marchetti, Presidente dell’Associazione.

“15 anni di Crescere Insieme non è solo un compleanno ma anche un sorriso per chi nella vita affronta le difficoltà. Tutti i giorni ci confrontiamo con i genitori e gli insegnanti sul mondo di Crescere Insieme e sono sempre confronti forti e a volte aspri ma volti a dare una risposta a questi ragazzi. Se vivi in una realtà che sa dare risposte importanti sul tema del sostegno è perché esistono associazioni che sanno dare accoglienza e che donano un pezzo di cuore in più”, prosegue l’Assessore al lavoro Mattia Mario Morolli.

Un traguardo importante per Crescere Insieme che con orgoglio e dedizione porta avanti i propri progetti cercando di dare ai propri ragazzi indipendenza e inclusività sociale.