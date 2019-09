Crea il panico con un coltello poi scappa

Un uomo armato di un coltello ha dato in escandescenze in una villetta in zona stazione a Rimini, all’altezza della fermata dei bus di fianco al fast food in piazzale Cesare Battisti. L’allarme è scattato intorno alle 14. L’uomo, un giovane di origini nordafricane, ha tentato di gettarsi dal secondo piano dell’edificio e poi – riferisce l’Ansa – ha cercato di colpire con un coltello la vicina di casa, una 50enne cubana, che è intervenuta per trattenerlo quando lo ha visto affacciarsi pericolosamente alla finestra. E’ fuggito in strada prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. L’accesso all’edificio è stato temporaneamente transennato. Il 118 è ripartito, senza caricare nessuno, intorno alle 15. L’Arma sta cercando di rintracciare il protagonista del turbolento pomeriggio.