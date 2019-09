Contro i mozziconi arriva Rimini Smoke Box

Agorà Rimini di “RiGenerazione Italia”, nell’ambito della sua campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente, presenta il nuovo progetto denominato “Rimini Smoke Box”. Ne ha parlato ai microfoni della trasmissione Tempo Reale (radio Icaro e Icaro Tv) Elia Ricciotti.

Dopo aver svolto diverse azioni di pulizia nelle spiagge e nei parchi di Rimini aderendo alla campagna europea “Let’s Clean Up Europe”, il comitato locale composto da giovani under 35 ha deciso di proporre una soluzione per scoraggiare la cittadinanza a disperdere i mozziconi di sigaretta nell’ambiente e di intraprendere questa nuova azione per rendere la comunità più consapevole dei danni che anche un solo mozzicone può recare al nostro ecosistema.

Domenica 15 settembre, alle 18.30, presso il locale Barrumba è stato così inaugurato “Rimini Smoke Box” con un evento aperto alla cittadinanza.

È stata l’occasione per presentare gli ideatori, componenti di Agorà Rimini rappresentata da Elia Ricciotti: Andrea Cardinale, Eleonora Iezzi, Michael Bruscia, Simone Micera e Nicholas Maffei.

Le smoke box, posacenere portatili, sono state donate gratuitamente a chi ha preso parte all’evento ed è stata annunciata l’attivazione del crowdfunding sulla nota piattaforma europea di Okpal: www.okpal.com/rimini-smoke-box

Annunciata anche l’intenzione di organizzare eventi di raccolta di mozziconi per tutto il mese di ottobre, che si svolgeranno di domenica mattina.

“Rimini Smoke Box” ha un proprio canale Instagram da dove si possono seguire le iniziative.