Consuntivo gennaio-luglio. La Riviera resta in attivo, Rimini in testa

Dopo avere reso note le proiezioni (positive) per agosto, l’Osservatorio Regionale sul Turismo ha pubblicato oggi il consuntivo aggiornato a luglio di arrivi e presenze per il turismo emiliano romagnolo. Nei sette mesi la provincia di Rimini registra un più 0,9% di arrivi e un più 1,0% di presenze. A livello regionale, il dato è invece del -0,3% di arrivi e -0,4% di presenze. Il dato di Destinazione Romagna, che comprende le tre province romagnole e Ferrara, è di meno 0,9% di arrivi e di -1,2% di pernottamenti. La Provincia di Rimini è l’unica a mantenere un trend positivo tra le quattro province.

E’ stato “scavallato” il luglio difficile, che ha visto a Rimini un -2,4 di arrivi e – 1,3 presenze. A Riccione -4,9 e -2,2; a Cattolica – 4,6 e – 0,9. A Bellaria -4,5 e – 3%, a Misano – 5,4 e – 4,7. E tra le località costiere è proprio il capoluogo quello che nel periodo gennaio-luglio conserva la performance migliore: +3,0% di arrivi e +2,4% di pernottamenti. Riccione è in negativo per gli arrivi (-1,0%) ma in attivo per i pernottamenti (+0,9%). In negativo le altre località costiere: per Bellaria -0,2 e -0,8%; per Misano -0,5 e -1,1%; per Cattolica -2,9% di arrivi e -0,8% di presenze.

Il dato provinciale delle presenze estere registra un +1,8%, quello del capoluogo +4,6%.

Soddisfatto dei dati il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, dopo “un luglio difficile non solo per la riviera romagnola ma per tutto il balneare italiano. Ma nonostante questo i numeri confermano che rimini regge l’urto grazie agli eventi: a luglio in.particolare Notte Rosa, Jova, campionati di ballo, Rimini beach arena, e all’offerta complessiva”. E sul dato dei sette mesi Rimini “conferma il suo sin qui soddisfacente 2019 con risultati in crescita sia per arrivi che per presenze rispetto un 2018 da record. E per agosto l’osservatorio regionale ha dato numeri in crescita. Faccio notare l’eccellente risultato di Rimini in termini di pernottamenti stranieri che arrivano al 31 per cento sul totale complessivo. Un dato ben oltre la media romagnola e che non si registrava da almeno 30 anni. Bene, ma non sediamoci”.