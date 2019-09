Consegnati i titoli provinciali Ragazzi AICS al Lago Riviera di Viserba

Successo di partecipazione alle prove del Torneo di Pesca valido per il Campionato Provinciale AICS 2019 organizzato dalla Società Lago Riviera Pesca Sportiva di Viserba.

Coordinati da Nicola Cerni (tecnico di società), i ragazzi si sono prodigati in tutte e dieci le tappe con passione verso la pesca scoprendone la tecnica e il rispetto verso la natura del lago e del pesce.

Al termine dell’ultima prova, dopo 180 minuti di gara, successi e titoli provinciali AICS negli Under 10 anni per Valentino Ucci, mentre negli over 10 è stato Lorenzo Spadini a prevalere. Completano il podio Under 10 Oliver Nini e Alex Negosanti, rispettivamente al secondo e terzo posto; mentre negli Over 10 al secondo posto Alberto Cangini con terzo posto per Lorenzo Donini.

Alle premiazioni, con rinfresco finale, oltre ai riconoscimenti per tutti i giovani pescatori gli auguri di buon anno scolastico e di ritrovarsi ai prossimi appuntamenti di pesca al Lago Riviera di Viserba.

Fabio Berardi