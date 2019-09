Coniugi investiti a Verucchio, deceduta la moglie

Purtroppo non ce l’ha fatta Sandra Semprini, la 50enne che insieme al marito era stata travolta venerdì intorno alle 17 da un pick-up in via Valle a Verucchio (vedi notizia). Nel pomeriggio di oggi la donna, ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, è deceduta per le ferite riportate nell’impatto.

Restano molto gravi anche le condizioni del marito 52enne, ricoverato in rianimazione sempre nell’ospedale cesenate. L’uomo, carabiniere in pensione, aveva prestato servizio proprio a Verucchio dove in questi giorni la comunità sta seguendo con apprensione la vicenda. Venerdì pomeriggio la coppia stava camminando sul ciglio della strada quando è stata investita dal veicolo condotto da un 75enne riminese.