Congressisti senza camere. Noi Riccionesi: serve riflessione

La mancanza di camere in città per un evento congressuale in programma nei prossimi giorni al Palariccione segnalata ieri dalla presdiente Eleonora Bergamaschi (vedi notizia) è una vicenda da non trascurare. Lo sottolinea il gruppo di maggioranza Noi Riccionesi con un post su Facebook, ricordando come queste mancanze interrompano il circuito virtuoso che la struttura (pagata dagli stessi riccionesi) innesca con l’economia cittadina.

Si legge sulla pagina di Noi Riccionesi: “non possiamo che essere soddisfatti che la gestione della New Palariccione S.r.l. sia riuscita a “vendere” le sale del Palas anche nella prima metà di settembre, periodo ancora notoriamente “sornione”, sia per il congressuale che in relazione ad eventi aziendali.

Riteniamo tuttavia meriti un approfondimento l’appunto alzato dalla Presidente Bergamaschi, laddove afferma che non è stata trovata disponibilità, tra gli albergatori di Riccione, di un numero di 130 camere per la giornata di lunedì 9 settembre. 130 camere, con relativi ospiti congressisti, che sono state allocate in diverse strutture di altro comune limitrofo.

Si dovrà pertanto approfondire questo “vulnus” del nostro sistema: se il Palacongressi deve lavorare per “portare economia alla città”, più che per se stesso, innescando un circolo virtuoso con l’imprenditoria alberghiera di Riccione, e provocando ricadute benefiche per i cittadini e per la città (con la restituzione di importi da parte degli ospiti relativi al pagamento della tassa di soggiorno), non appare logico che non vi siano camere libere a Riccione per ospitare il congressuale, e che si debbano riproteggere i congressisti alloggiandoli in alcune città limitrofe. Ricordiamo che ogni cittadino di Riccione, con le proprie tasse, paga una parte del mutuo del Palas; non appare pertanto corretto e coerente che “l’utile” che un congressista può lasciare alla città, anche come tassa di soggiorno, venga incassato da altre località… Su questo punto, pensiamo si possa aprire una sana riflessione.