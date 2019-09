Colpo in banca. Buco nel muro per entrare e dipendenti presi in ostaggio

Dopo il bancomat fatto saltare alcuni mesi fa, un nuovo colpo nella filiale Credit Agricole di Cerasolo, sulla superstrada per San Marino. Nella notte una banda di malviventi, dopo essere passata dal cancello sul retro e aver forzato un paio di porte, ha fatto un buco sul muro per introdursi nell’istituto di credito. All’arrivo dei dipendenti, in mattinata, hanno tirato fuori le pistole (vere o comunque molto simili) e li hanno minacciati e legati con delle fascette. Il direttore è stato costretto poi ad aprire la cassaforte. Dopo aver arraffato i contanti, la banda si è data alla fuga.

Le immagini Adriapress

L’allarme è scattato intorno alle 11 (quando i dipendenti sono riusciti a liberarsi) e le indagini sono affidate alla compagnia dei carabinieri di Riccione. Ancora da quantificare il bottino. Naturalmente saranno prese in esame anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

seguono aggiornamenti